Цены на некоторые продукты будут зафиксированы

Власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Сегодня на площадке Минсельхоза прошло совещание по стабилизации цен на продукты питания, на котором присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

По информации собеседников агентства, представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]