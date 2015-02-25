У губернатора Приморья появится право устанавливать цены на сахар и масло

Соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло будут предусматривать введение властями ряда субъектов корректирующих коэффициентов, заявил в ходе подписания данных документов министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщают «Вести:Приморье».

Речь идёт о коэффициентах, отражающих региональные различия в уровне цен на указанные продукты из-за логистических издержек. Об этом сообщает в среду ТАСС.

«Прежде всего, имею в виду отдельные территории за Уралом — Сибири, Дальнего Востока, а также Крайнего Севера, плюс Калининградская область», — уточнил глава Минпромторга. Он добавил, что право принимать решения в этой части предоставлено руководителям региональных органов власти.

Соглашения о стабилизации цен на масло и сахар подписали в среду Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и ретейлеры. Согласно этим документам, цены производителей на сахар за счет предпринимаемых мер снизятся до 36 рублей за килограмм, розничные — до 46 рублей за килограмм. Цены производителей на подсолнечное масло в России снизятся до 95 рублей, розничные — до 110 рублей за литр.

Соглашения носят временный характер. Они будут действовать с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Отметим, жители Приморья могут купить продукты по ценам ниже среднерыночных – в торговых точках края можно получить скидку сразу по нескольким социальным проектам. Чтобы обеспечить жителей края основными продуктами по доступным ценам, в Приморье действует ряд социальных проектов.

Благодаря акции "Доступное Приморье" приморцы могут купить 24 позиции продуктов по ценам ниже среднерыночных. Кроме того, уже в течение трех лет на территории края реализуется проект «Приморская рыба», благодаря которому жители края могут покупать рыбу, морепродукты и консервы напрямую от рыбодобывающих компаний Приморского края и Дальнего Востока.

«Еще одна социальная инициатива, делающая продукты более доступными для жителей края – карта "Приморец". Этот проект направлен на поддержку незащищенных слоев населения края. По карте можно получить скидку от 3 до 10% как на продукты питания, так и на товары непродовольственной группы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]