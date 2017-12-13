Ответственность такси за жизнь пассажира возрастет до 2 млн

В России может быть введено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков такси за причинение вреда здоровью и жизни пассажира, после чего размер максимальной выплаты пострадавшим поднимется с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на пленарных заседаниях в декабре, пишет «Парламентская газета».

Документ разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и председателем Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым.

«В настоящее время остро стоит проблема безопасности пассажиров, пользующихся услугами легковых такси, также низкой остаётся финансовая защищенность данной категории пассажиров в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу при перевозках легковыми такси», — указано в пояснительной записке к документу.

При этом экономическая выгода этого бизнеса приводит к «неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья граждан», уверены парламентарии.

«В настоящее время всё, на что может рассчитывать пострадавший пассажир такси — это компенсация по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — пояснили авторы. Максимальная выплата по нему в части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего, составляет 500 тысяч рублей.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали о Региональном сервисе, который дал работу таксистам Приморья. Почти полгода на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Приморского края действует сервис по выдачи электронных разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси. Возможностью быстро и без бюрократии получить лицензию воспользовались более 200 предпринимателей, которые в общей сложности оформили разрешения на более чем тысячу автомобилей.

«В такси больше не поеду»: мужчина оказался «в ступоре» после произошедшего на трассе. Неадекватный водитель такси начинает бегать вокруг авто, встает в стойку боксера со словами «Ты че, европротокол хочешь?». Водитель машины, в которого въехали, снимает его поведение на видео, при этом интересуется, хорошо ли он себя чувствует. Ситуация странная. После такого просмотра задаешься вопросом, в каком состоянии находятся водители, которые отвечают за жизнь пассажиров?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]