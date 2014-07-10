Региональный сервис дал работу таксистам Приморья

Почти полгода на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Приморского края действует сервис по выдачи электронных разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси. Возможностью быстро и без бюрократии получить лицензию воспользовались более 200 предпринимателей, которые в общей сложности оформили разрешения на более чем тысячу автомобилей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По информации министерства цифрового развития и связи Приморского края, услугу по выдаче разрешений для такси на региональном портале оказывают с 1 июня 2020 года.

«С помощью специальной электронной формы предприниматель может сразу направить на рассмотрение полный пакет документов. Это исключает необходимость многократно посещать ведомство для получения услуги, а также в условиях непростой эпидемиологической ситуации снижает риск заражения или распространения инфекции при личном обращении за получением услуги», – обратили внимание в минцифры Приморья.

Как уточнили специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, после появления услуги на региональном портале госуслуг до 90 % заявлений на получение лицензий на такси оформляют именно в электронном виде. Всего за неполные полгода сервисом воспользовались 228 предпринимателей, которые в общей сложности оформили разрешения на работу 1058 автомобилей.

Отметим, что новые разрешения и актуальные изменения в них учитываются в реестре разрешений на такси и автоматически публикуются на регпортале.

Напомним, региональный портал государственных и муниципальных услуг – единая платформа, созданная для упрощения процедуры взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти Приморского края. Количество доступных сервисов на регпортале регулярно увеличивается и сейчас насчитывает 23 услуги.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, блондинка - пассажир такси устроила скандал с водителем, обвиняя его в некачественном оказании услуг. Пассажирка такси предъявляет водителю требование, с которым не может согласиться водитель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]