Разрешение на такси стало дешевле в Приморье

Стоимость получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае снижается с 7500 рублей до 1000 рублей. Норма начинает действовать с 1 января 2022 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, такое решение принято по многочисленным просьбам перевозчиков.

«Минтранс Приморья внес изменения в нормативно-правовые акты, которые предусматривают выдачу разрешений на такси. Разрешение оформляется в течение 10 дней в электронном виде», – пояснили в ведомстве.

По мнению экспертов, снижение госпошлины позволит легализовать рынок такси, значительно повысить безопасность пассажирских перевозок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]