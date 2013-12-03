Министерство транспорта края предлагает оформить разрешение на работу в такси онлайн

Оформить и переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси в Приморском крае можно через Региональный портал государственных услуг, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, завершена настройка услуги подачи заявлений для получения разрешений на такси.

«Теперь оформить такое разрешение можно удаленно, не обращаясь лично в министерство», – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты напомнили, что таким же образом можно получить и специальное разрешение на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.

Отметим, запуск регионального портала государственных и муниципальных услуг – одно из многочисленных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в Приморье. Его использование позволит сократить сроки предоставления услуг бизнесу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]