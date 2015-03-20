Минтранс Приморья напомнил о получении спецразрешений на движение

Минтранс Приморского края напоминает грузоперевозчикам о необходимости получения специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали специалисты министерства, в соответствии с Правилами определены предельно допустимые масса, нагрузка на ось и габариты транспортных средств.

«Правила устанавливают порядок организации перевозки различных видов грузов автомобильным транспортом, обеспечения сохранности грузов, транспортных средств и контейнеров, а также условия перевозки грузов и предоставления транспортных средств для такой перевозки», – пояснили в ведомстве.

Всю необходимую информацию о выдаче соответствующего разрешения можно получить в отделе предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 12, кабинет 415.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]