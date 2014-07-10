Около 1 тысячи разрешений на строительство выдано в Приморье в 2020 году

В условиях эпидемии коронавируса приморцы могут оформить разрешение на строительство в электронном виде. В 2020 году с помощью регионального портала госуслуг и МФЦ выдано более 100 таких документов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отметили в региональном министерстве строительства, в Приморском крае всего за прошлый год выдано 919 разрешений на строительство.

«Больше всего разрешений выдано в Уссурийске – 198, а также во Владивостоке и Находке – 165 и 122 соответственно», – подчеркнули в ведомстве.

Получить услугу стало еще проще с переводом ее в электронный вид. Так, документ можно оформить через региональный портал государственных услуг и МФЦ. Это не только удобно, но и безопасно для людей в условиях пандемии. Процедура займет от пяти до семи дней.

«В прошлом году через МФЦ было выдано 95 разрешений на строительство и более 20 – через региональный портал», – добавили специалисты.

В ведомстве подчеркивают, что упрощение процедуры получения разрешения на строительство позволит внести вклад в достижение показателя национального проекта «Жилье и городская среда», согласно которому в 2021 году необходимо сдать 800 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, во всех муниципальных образованиях Приморья также работает региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД), которая позволяет специалистам оперативно работать с документами. Рассчитать сроки реализации строительного проекта можно при помощи онлайн-калькулятора на портале «В помощь застройщику».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]