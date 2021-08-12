Разрешение на строительство в Приморье можно оформить в электронном виде

Почти 440 разрешений на строительство выдали жителям Приморского края за первое полугодие. Больше всего – в Уссурийске и Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как сообщили в министерстве строительства Приморья, услуга оформления документов через региональный портал государственных услуг и МФЦ пользуется популярностью у жителей края в период эпидемии коронавируса. Так, с начала года выдано 86 разрешений на строительство в электронном виде.

«Всего за первое полугодие выдано 439 разрешений на строительство. Больше всего в Уссурийске и Владивостоке – 125 и 86 соответственно. Сейчас процедура оформления документов занимает от пяти до семи дней», – добавили в ведомстве.

Министр строительства края Виталий Блоцкий подчеркнул, что в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в регионе необходимо сдать в эксплуатацию не менее 800 тысяч квадратных метров жилья. На данный момент уже введено почти 370 тысяч жилых «квадратов».

«Мы на своем уровне помогаем застройщикам, осуществляем объезд объектов жилищного строительства, узнаем проблемы на местах, помогаем наладить работу с администрациями муниципальных образований для получения разрешительной документации», – отметил он.

Напомним, во всех муниципальных образованиях Приморья работает региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД), которая позволяет специалистам оперативно работать с документами. Рассчитать сроки реализации строительного проекта можно при помощи онлайн-калькулятора на портале «В помощь застройщику».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]