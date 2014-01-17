Олег Кожемяко сделал заявление о приобретении жилья для приморцев

Более 22 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда ликвидировали в Приморье. Губернатор края Олег Кожемяко поручил ускорить процесс строительства и приобретения жилья на вторичном рынке для расселения людей. Об этом он заявил на заседании с главами муниципальных образований в четверг, 11 февраля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как доложил министр строительства Приморья Виталий Блоцкий, сейчас в муниципалитетах идет работа по подбору земельных участков – чтобы сразу после доведения денежных средств, в марте, начать проектирование и строительство домов для переселения людей.

«На данный момент из 103 тысяч ликвидировано уже более 22 тысяч квадратных метров аварийного жилья. К декабрю 2023 года для переселения людей из аварийного жилищного фонда будет построено 58,6 тысячи квадратных метров. Остальную недвижимость будем приобретать на первичном и вторичном рынках», – добавил Виталий Блоцкий.

Так, в Уссурийске в 2021 году будет приобретено более 5 тысяч квадратных метров в новых домах. Во Владивостоке начнется проектирование домов на 13,6 тысячи квадратных метров по улице Русская, 57. В Артеме осталось ликвидировать 5,8 тысячи квадратных метров «аварийки».

«Земельный участок подобран, в течение месяца сделаем “дорожную карту”, в этом году планируем начать строительство и закончить в 2022-м. Будем строить панельные дома, используя ресурсы наших заводов ЖБИ», – проинформировал глава Артема Вячеслав Квон.

Олег Кожемяко подчеркнул, что программу переселения из ветхого и аварийного жилья необходимо завершить досрочно – в 2023 году – и начать новую, чтобы полностью ликвидировать аварийный фонд на территории Приморского края.

«Главы муниципальных образований должны организовать работу по приобретению жилья на вторичном рынке, если оно дешевле строительства нового. При этом квартиры должны соответствовать стандарту жилья эконом-класса: с новыми обоями, линолеумом, хорошей сантехникой», – заявил губернатор.

Напомним, переселение из ветхого и аварийного жилья – задача регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае» национального проекта «Жилье и городская среда». До 2024 года необходимо ликвидировать более 103 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда и расселить не менее 6 тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]