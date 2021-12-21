Уссурийск – лидер по переселению из аварийного жилья в Приморье

166 семей переселили из аварийного жилищного фонда в Уссурийске в 2021 году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу првительства региона. Итоги работы программы переселения из аварийного жилья в муниципалитете озвучили на встрече с застройщиками под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко накануне, 20 декабря.

Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий отметил, что на данный момент Уссурийский городской округ является лидером по переселению граждан из аварийного жилья.

«Из бараков в новые квартиры уже переехали 166 семей, ликвидировано почти 3 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда», – проинформировал министр.

Людей из бараков переселяют в новые квартиры. В следующем году в округе планируется ликвидировать 35 тысяч квадратных метров аварийного жилья, построить для этих целей шесть новых домов. При этом у застройщиков возникли вопросы о стоимости квадратного метра.

«Подорожали строительные материалы, металл, ранее заключенные контракты не соответствуют сегодняшним ценам на рынке», – сказали они.

Олег Кожемяко подчеркнул, что Правительство Приморского края поддержит застройщиков при наличии всех необходимых подтверждающих документов по увеличению стоимости материалов и экспертного сопровождения.

«Правительство края рассмотрит механизмы увеличения сметной стоимости строительства для выполнения этой важной для Уссурийска и всего региона программы качественно и в срок. Компания должна работать с прибылью. Это перспективы вашей дальнейшей работы, квалифицированные специалисты, налоги», – обозначил глава Приморья.

По итогам совещания губернатор подчеркнул, что Уссурийск выполнил программу по пересечению из аварийного жилья на 2021 год досрочно.

«Мы переговорили с Министерством строительства России о том, что программа в Уссурийском городском округе будет продолжена. Запланировано переселение еще 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 2023-24 годах. Надеюсь программа при соучастии Фонда содействия реформированию ЖКХ и Правительства Приморского края также будет выполнена. Это важно для людей, которые переезжают в новые благоустроенные квартиры, создают семьи», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]