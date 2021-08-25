Аварийное жилье ликвидируют в военных городках Приморья

Жителей бывших военных городков расселят из аварийного жилья в селе Троицкое. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, дома должны быть включены в новую программу переселения граждан из аварийного фонда на 2023-2027 годы. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на онлайн-встрече с населением Ханкайского муниципального округа во вторник, 24 августа.

Участников встречи интересовали вопросы благоустройства, ремонта дорог и экологии. Жительница бывшего военного гарнизона в селе Троицкое Валентина Волошинова подняла проблему переселения из аварийного жилья.

«В гарнизоне два дома офицерского состава находятся в аварийном состоянии, зимой из-за плохого отопления там жить невозможно. В домах проживают всего 19 семей, ни одна управляющая компания к нам не заходит», – сказала она.

Олег Кожемяко подчеркнул, что переселение людей из аварийного фонда в бывших военных городках – одна из важных задач Правительства региона.

«Мы завершаем очередной этап программы переселения из аварийного жилья досрочно – в 2022 году. В третьем квартале 2023 года сформируем новую, до 2027 года. Поэтому уже сейчас нужно готовить необходимые документы, признать дома аварийными и включить их в новую программу переселения», – обозначил глава Приморья.

Министр строительства региона Виталий Блоцкий отметил, что в Ханкайском муниципальном округе запланировано строительство арендного жилья, а также по программе переселения граждан из аварийного фонда.

Напомним, всего в Приморском крае к декабрю 2022 году необходимо ликвидировать более 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это задача и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]