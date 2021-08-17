Более 1300 приморцев переселили из аварийного жилья

Более 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидировали в Приморье. Для жителей строят новые дома и приобретают квартиры во вторичном фонде, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как сообщили в министерстве строительства Приморского края, на данный момент расселено более 1,3 тысячи человек из 628 непригодных для жилья помещений площадью 25 тысяч квадратных метров.

«Из аварийного фонда людей переселили в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Надеждинском, Партизанском, Пожарском районах, Кавалеровском городском поселение, поселках Сибирцево Черниговского района, Ярославский Хорольского муниципального округа, селе Яковлевка», – добавили в ведомстве.

По словам специалистов, во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, поселке Приморское и селе Безверхово Хасанского района для переселения людей из аварийного жилья построят 13 многоквартирных домов. В 14 муниципальных образованиях квартиры будут приобретать на вторичном фонде.

«Почти половину – пять домов – построят во Владивостоке», – отметили в минстрое.

Напомним, всего в Приморском крае к декабрю 2022 года необходимо ликвидировать более 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилья – задача регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]