В Приморье перевыполнили план по переселению из ветхого жилья





Более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидировали в Приморье, — сообщают «Вести: Приморье» по данным АПК.

План в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» перевыполнен на 6%. Об этом заявил Губернатор Олег Кожемяко, подводя итоги работы краевой Администрации в 2019 году.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в этом году в Приморском крае ввели в эксплуатацию 485 тысяч квадратных метров жилья. В Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем и Кавалерово ликвидировано более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселено 230 человек.

«План по переселению из ветхого и аварийного жилья перевыполнен на 6%», – заявил Губернатор.

Также в 2019 году в Приморье благодаря поддержке Президента Владимира Путина удалось сдвинуть с мертвой точки проблему обманутых дольщиков.

«За год введено в эксплуатацию пять домов – это почти 20 тысяч квадратных метров жилья. Количество семей, получивших квартиры, увеличится до 500. Эта работа будет продолжена в 2020-2021 годах, пока вопрос долгостроев в крае не закроем», – обозначил Олег Кожемяко.

Напомним, переселение из ветхого и аварийного жилья – задача регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 2024 года необходимо ликвидировать не менее 102 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда и расселить не менее 6 тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]