На 55% увеличилась динамика ввода жилья в Приморье

Почти 370 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморском крае по национальному проекту в этом году. Регион занимает 30 место по динамике ввода жилья в России, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметили в региональном министерстве строительства, в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» было сдано 585 тысяч квадратных метров. В этом году объем жилищного строительства достигнет 800 тысяч.

«С начала года в Приморском крае сдано в эксплуатацию почти 370 тысяч квадратных метров. Динамика ввода жилья за год составляет 55,8% при среднем в стране – 30,9%. По этому показателю наш регион занимает 30 место среди субъектов РФ», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, накануне, 18 августа, на Совете при полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе представили программу «Дальневосточный квартал». Новые механизмы поддержки строительной отрасли позволят ускорить темпы жилищного строительства и тем самым снизить стоимость квадратного метра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]