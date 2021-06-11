Приморье – лидер долевого строительства на Дальнем Востоке

На 20% в Приморье выросло приобретение гражданами жилья, строящегося долевым способом. Как сообщает "Весит: приморье" со ссылкой на региональное правительство, с начала года застройщики заключили с жителями края почти 7,8 тысячи договоров.

Как сообщили в региональной инспекции стройнадзора, площадь строящегося жилья долевым способом на территории Приморского края составляет более 1 миллиона квадратных метров. По этому показателю регион занимает лидирующие позиции в ДФО.

«С начала года приобретение гражданами жилья, строящегося долевым способом, выросло на 20%. Застройщики заключили около 7,8 тысячи договоров участия в долевом строительстве на сумму 36,7 миллиона рублей», – подчеркнули в ведомстве.

При этом, по словам специалистов, 80% застройщиков края используют проектное финансирование и счета эскроу.

Отметим, что с начала 2018 года начала работу Единая информационная система жилищного строительства. Только зарегистрированные в системе застройщики имеют право привлекать денежные средства граждан.

«Любой гражданин может получить в системе ЕИСЖС подробную информацию о строительстве многоквартирных домов при покупке жилых помещений не только в Приморском крае, но и на территории России», – добавили специалисты.

Напомним, в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» необходимо построить 800 тысяч квадратных метров комфортного жилья и к 2030 году выйти на объем строительства в 2 миллиона квадратных метров. Один из механизмов государственной поддержки для приобретения жилья по доступным ценам является «Дальневосточная ипотека». Так, банк «Дом.РФ» предлагает взять льготный кредит под 0,4%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]