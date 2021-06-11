Объем ввода жилья в Приморье за пять месяцев вырос на 45%

Почти 300 тысяч квадратных метров жилья сдали в эксплуатацию в Приморье с начала года по национальному проекту. По динамике ввода жилья регион находится среди субъектов-лидеров в «зеленой зоне», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин накануне, 10 июня, сообщил, что в стране с января по май ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров жилья, что почти на 24% больше, чем годом ранее. При этом 39 регионов находятся в «зеленой зоне», то есть наращивают объемы с опережением, быстрее, чем в среднем по стране.

«В Приморском крае по состоянию на 1 июня динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года – плюс 45,5%. По этому показателю наш регион занимает 25 место. Таких результатов удается достичь, в том числе, благодаря комплексному освоению территорий, вводу в эксплуатацию долгостроев», – подчеркнул министр строительства Приморья Виталий Блоцкий.

Специалисты отмечают, что с января по апрель в крае введено в эксплуатацию 296 тысяч квадратных метров, в том числе 78 тысяч приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Напомним, по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Приморском крае в этом году нужно сдать 800 тысяч квадратных метров жилья и к 2030 году довести этот показатель до 2 миллионов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]