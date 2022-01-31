За год в Приморье построят более миллиона квадратных метров жилья

Вопросы жилищного строительства вошли в повестку совещания по вопросу социально-экономического развития Приморского края в 2021 году и о планах развития на 2022 год, прошедшего под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в понедельник, 31 января, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Данные по региону представил губернатор Олег Кожемяко.

По словам губернатора, в Приморье серьезно увеличился объем строительства.

«В прошлом году сдали 885 тысяч квадратных метров, что на 36% больше, чем в 2020 году. Это один из лучших результатов по стране. В этом году выйдем на показатель более 1 миллиона квадратных метров и ежегодно будем наращивать объемы на 300 тысяч. Людям необходима возможность закрепиться на территории, нужно доступное жилье, поэтому строим сейчас значительно больше», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отмечено, что активно в крае развивается программа строительства арендного жилья для работников бюджетной сферы, молодых семей и других категорий граждан. В 2021 году введено в эксплуатацию почти 10 тысяч «квадратов», предоставлено 186 квартир. Завершается строительство семи домов на 756 квартир в Большом Камне для работников судостроительного комплекса «Звезда».

По поручению Президента РФ Владимира Путина в Приморье проводится работа по решению проблемы обманутых дольщиков.

«В 2021 году ввели в эксплуатацию шесть многоквартирных долгостроев. Тысяча семей получили долгожданное жилье. По этому показателю у нас 10-е место в рейтинге субъектов РФ и в следующем году планируем совсем закрыть вопрос долгостроев», – заявил Олег Кожемяко.

С опережением плана идет программа расселения граждан из аварийного фонда. Новое жилье получили уже около 1000 приморцев. План по году превышен на 20%.

Напомним, Юрий Трутнев 31 января находится в рабочей поездке в Приморском крае. В планах полпреда – также совещания, посвященные развитию Владивостокской агломерации и портовой инфраструктуры региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]