Правительство РФ готово выделить Приморью кредитную линию на 9 млрд. рублей

Правительство Российской Федерации предусмотрело для Приморья более 9 миллиардов рублей кредитов на строительство инженерной инфраструктуры. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на совещании с застройщиками и ресурсоснабжающими организациями в пятницу, 6 августа, передают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт правительства региона.

Олег Кожемяко подчеркнул, что благодаря труду строителей в регионе решаются важные социальные задачи: восстановление прав обманутых дольщиков, детей-сирот, переселение граждан из аварийного фонда в новые квартиры, строительство арендного жилья для работников социальной сферы.

«Сейчас перед отраслью стоит глобальная задача по увеличению объемов ввода жилья. Запрос на его строительство есть в Спасске-Дальнем, Арсеньеве, других городах Приморского края. В этом году мы должны сдать 800 тысяч квадратных метров жилья и даже выйти за миллион», – заявил Губернатор.

По словам министра строительства Приморского края Виталия Блоцкого, с начала года в крае уже введено в эксплуатацию почти 370 тысяч жилых «квадратов».

«В этом году планируется сдать 45 многоквартирных домов и почти 250 тысяч квадратных метров объектов индивидуального жилищного строительства. Это позволит выполнить показатели национального проекта “Жилье и городская среда” на этот год», – проинформировал он.

Олег Кожемяко отметил, что Правительство России предусмотрело механизм поддержки индивидуального жилищного строительства, крупной массовой застройки в регионах. Речь идет о так называемых инфраструктурных бюджетных кредитах по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.

«На бюджетные инфраструктурные кредиты Приморскому краю предусмотрено более 9 миллиардов рублей. Нужно сформировать пакет заявок отправить их в Минстрой России до 1 октября», – обозначил Губернатор.

Виталий Блоцкий пояснил, что кредиты направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктуры. На объекты инфраструктуры индустриальных промышленных парков, техническое присоединение к инженерным сетям.

«Застройщики активно приступили к заполнению заявок по следующим проектам жилищного строительства: “Солнечная Долина”, микрорайон “Радужный”, ЖК “ДНС Сити”, ЖСК “Голубиная падь”, комплекс домов на Снеговой, 9, во Владивостоке. По предварительной оценке, это 1,9 миллиона квадратных метров жилья», – добавил министр.

Напомним, новую меру поддержки строителям – бюджетные инфраструктурные кредиты – предложил Президент России Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]