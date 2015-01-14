Два долгостроя жилого комплекса «Лайф» сдали в Приморье

Более 370 человек получат долгожданные квартиры благодаря сдаче первого этапа жилого комплекса «Лайф» во Владивостоке. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественном мероприятии ввода двух домов в эксплуатацию в среду, 17 марта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, многоэтажкам присвоены адреса: улица Русская, 61г и 61д. Уже в апреле-мае 371 человек получит ключи от квартир, которых ждали четыре года. Это 14-й и 15-й по счету долгострои, которые удалось достроить и ввести в эксплуатацию в Приморском крае с 2019 года.

«Я обратился к Президенту России, и Владимир Владимирович поддержал наши предложения по достройке домов, поступило соответствующее софинансирование. За два года мы сдали 155 тысяч квадратных метров жилья для обманутых дольщиков – 2,5 тысячи семей получили квартиры. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Учитывая сложность работ, дома достраивали сразу пять подрядных организаций: «СЗ «ЭКО Квартал», «Гамма-технология», «Интеллект-Инжиниринг», «Техуклад» и «АльфинДВ».

Напомним, что в этом году также будут достроены два дома (№1 и №4) ЖК «Снеговая Падь» и ЖК «Олимп» на улице Грибоедова, 46.

Напомним, завершение строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко и Правительства края. Кроме того, эта работа – часть мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», целью которого является строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]