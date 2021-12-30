Еще 238 обманутых дольщиков в Приморье восстановлены в правах

Все пять панельных блок-секций проблемного дома в ЖК «Снеговая Падь» во Владивостоке введены в эксплуатацию в четверг, 30 декабря. 238 дольщиков смогут принять квартиры от застройщика уже с января 2022 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Дом №1 по генеральному плану получает новый адрес – улица Адмирала Горшкова, 57. В течение 18 рабочих дней будет осуществляться постановка его на кадастровый учет.

«Граждане смогут принимать квартиры от застройщика уже в январе – начале февраля 2022 года. В феврале также планируется завершить строительство третьего этапа дома, монолитной вставки, где должны получить квартиры еще 41 человек», рассказала генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Таким образом, к концу 2021 года удалось восстановить в правах почти 3 тысячи обманутых дольщиков в Приморье.

«На сегодняшний день мы сдали в эксплуатацию 204,5 тысячи квадратных метров жилья и 18 многоквартирных объектов во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. Дом №1 в ЖК “Снеговая Падь” по проекту поделен на три отдельных жилых объекта из-за поэтапной сдачи. Мы пошли на такие меры из-за разной степени готовности панельных блок-секций и монолитной вставки – затягивать процесс было бы нецелесообразно с точки зрения сроков восстановления прав дольщиков», – отметила руководитель АО «КРПК».

Напомним, завершение строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко и Правительства края. Эта работа – также часть мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», целью которого является строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.

Проблему объектов ЖК «Снеговая Падь» удалось решить благодаря работе Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморском края за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]