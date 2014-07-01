Инвесторы могут получить земельные участки в Приморье без торгов

Земельные участки без торгов могут получить инвесторы в Приморье. Для этого им необходимо принять участие в финансировании мероприятий по завершению строительства долгостроев в регионе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Соответствующий механизм прописан в краевом законе №90-кз.

Как сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края», в 2020 году в краевой закон № 90-кз «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» были внесены изменения, согласно которым юридическое лицо может получить в аренду земельный участок без торгов – для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Одним из способов получения такой возможности является одновременное соблюдение ряда условий:

– масштабный инвестпроект предусматривает мероприятия по завершению строительства (либо завершению отдельных этапов работ) проблемного объекта, расположенного в Приморье;

– объем финансирования по завершению строительства проблемного объекта равен или превышает кадастровую стоимость земельного участка, предоставляемого для реализации инвестпроекта;

– сумма капитальных вложений на полученных земельных участках должна составить не менее 5 миллионов рублей.

Как пояснила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю, такой механизм уже был успешно применен для завершения строительства дома по улице Выгонная, 7, в Уссурийске. Объект был сдан 3 декабря 2020 года, дому присвоен новый адрес: улица Александра Зеленского, 30.

«На данный момент мы ищем инвесторов для финансирования работ на двух проблемных объектах во Владивостоке. Объем инвестиций, требуемый для ввода в эксплуатацию дома по улице Славянская, 17, составляет около 20 миллионов рублей. Также необходима корректировка проектной документации для дома по улице Пихтовая, 35 – стоимость работ составит около 15 млн рублей. Компании, которые заинтересованы в получении земельных участков без торгов, не обязаны принимать непосредственное участие в строительстве проблемных объектов, возможно осуществлять финансирование данных мероприятий», – пояснила Ольга Сун-жаю.

Отметим, что вышеперечисленные объекты находятся в работе УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края». Получить более подробную информацию о механизме предоставления земельных участков без проведения торгов можно по электронному адресу: info@fzuds.ru, или по телефону АО «КРПК»: 8 (423) 260-72-64.

Напомним, вопрос завершения строительства всех проблемных жилых объектов и восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле Губернатора Приморья Олега Кожемяко. Это также часть большой работы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», целью которого является строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.

С 2019 года в регионе введены в эксплуатацию 13 долгостроев во Владивостоке, Артеме и Уссурийске, благодаря чему долгожданное жилье получили более 2 тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]