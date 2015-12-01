К завершению строительства 15 долгостроев приступили в Приморье

В Приморье официально зарегистрировано 26 долгостроев, в которых ждут свои квартиры более 2 500 семей. Как сообщили в администрации края, губернатор поставил задачу решить проблему и искоренить понятие «обманутый дольщик» в крае.

В 2019 году было начато строительство 15 проблемных объектов из 26. Три из них уже сданы: в поселке Суражевка и два дома на Рудничной в Артеме, еще два сдадут до конца этого года – на улице Тихоокеанская–Гоголя в Артеме и на проспекте Красного Знамени, 158А, во Владивостоке.

В список вошли также дома по адресам:

– 2-я Поселковая, 3в (170 семей), срок сдачи: март 2020 года;

– Лесная, 2 (160 семей), май 2020 года;

– «Снеговая Падь». Комплекс «Д.» дом №25 (230 семей), июнь, 2020 года;

– «Снеговая Падь». Комплекс «Д.» дом №26 (234 семьи), июль, 2020 года;

– «Снеговая Падь». Комплекс «Д.» дом №3 (86 семей), июль, 2020 года;

– Лесная, 1 (140 семей), сентябрь 2020 года;

– «Снеговая Падь». Комплекс «Д.» дом №1 (194 семей), декабрь 2020 года;

– «Снеговая Падь». Комплекс «Д.» дом №4 (98 семей), декабрь 2020 года;

– ЖК «Олимп» (196 семей), 2020 год;

– «Снеговая Падь». Комплекс «Д.» дом №2, январь 2021 года.

В настоящее время Фонд поддержки обманутых дольщиков финансирует строительство семи объектов: четырех домов в Артемовском городском округе (на улицах Тихоокеанская-Гоголя, Рудничная и в поселке Суражевка) и трех во Владивостоке (микрорайон «Лайф» на улице Лесная (дома 1 и 2 первого этапа строительства) и ЖК «Одиссей» на 2-й Поселковой, 3в.

Фонд поддержки обманутых дольщиков также взял на себя обязательства по завершению строительства шести домов в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д», в настоящее время заключены договоры подряда по всем домам и ведутся строительные работы.

Пока шла подготовка к запуску работы фонда, краевые власти приняли решение по докапитализации Корпорации развития жилищного строительства для завершения строительства двух крупных долгостроев – ЖК «Босфор» и ЖК «Олимп», потому что на этих домах имеется механизм обеспечения возвратности вложенных бюджетных инвестиций.

Кроме того, по двум домам, признанным проблемными, пострадавшим гражданам предусмотрели выплаты в отношении одного жилого помещения. По состоянию на ноябрь 2019 года более 160 человек получили выплаты общей суммой почти 340 миллионов рублей, в том числе: по Кипарисовой, 26, – 139 человек на сумму 293,68 миллиона рублей, по дому в поселке Трудовое – 29 человек на сумму 45,65 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]