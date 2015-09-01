Строительство шести домов заканчивают в Снеговой Пади

На сегодняшний день строительные работы ведутся на всех шести объектах жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д». Количество рабочих на всех площадках составляет до 200 человек, сообщили в Фонде поддержки обманутых дольщиков Приморского края.

Строительство домов сейчас ведет Фонд поддержки обманутых дольщиков при поддержке АО «Корпорации развития Приморского края». Первый объект жилого комплекса, дом №25, будет введен в эксплуатацию в июне 2020 года.

«В 2019 году мы завели строительство на всех проблемных домах жилого комплекса “Снеговая Падь. Комплекс Д”. Первые подрядчики были определены для домов №25, 26 и 3. Работы по завершению строительства начались 30 сентября 2019 года. Позже в результате конкурсных процедур, которые проводил застройщик КППК “Приморкрайстрой”, были найдены подрядчики для домов №1, 2 и 4. Таким образом, все объекты жилого комплекса начали строиться», – подчеркнула генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Договор подряда на завершение строительства дома №1 был заключен 18 ноября 2019 года с компанией ООО «Профитекс». На сегодняшний день на объекте работают до 28 человек. Ведется вертикальная планировка и устройство арматурного цеха, завозится опалубка для подготовки к устройству железобетонной монолитной вставки.

Работа по укладке панелей на доме № 1 начнется в январе 2020 года. Ведутся переговоры с другой субподрядной организацией по монтажу панельного каркаса.

На доме №2 работает подрядчик ООО «ГлавМонтажОбъединение», договор с которым был заключен 12 ноября 2019 года. На объекте задействованы 20 человек и восемь единиц техники. Ведется монтаж 1-2 блок-секций 4 этажа, крановых путей, установка опалубки. На следующей неделе завершатся работы по заливке фундамента 3-4 блок-секции и приступят к монтажу второго башенного крана.

По дому №4 договор подряда был заключен 12 ноября 2019 года с компанией ООО «Профитекс». До 13 декабря завершат монтаж башенного крана, который должен в срок от 2 недель до 1 месяца получить допуск Ростехнадзорана эксплуатацию, после чего начнется установка панелей. Также ведется монтаж опалубки, утеплителя и наружная кладка стен, вертикальная планировка. Подана заявка на аванс на материалы. Всего на объекте – 17 человек.

На доме №26 ведется кладка блоков, облицовочного кирпича, монтаж окон, устройство кровли, порогов и другие работы. задействованы 26 человек. На доме №25 трудятся 32 человека – кладут плитку, устанавливают сантехнику, проводят отделку МОП, наладку электрики (освещение лифтовых шахт), монтаж лифтов, а также благоустройство, устройство гидроизоляции, изготовление лееров, кладку фасадного кирпича. На доме №3 работают 66 человек и шесть единиц техники. Ведется устройство ливневой канализации, заполнения вертикальных и горизонтальных стыков межпанельных швов, сварка конструкций на лестничных маршах, кладка перегородок, вентиляционных шахт и лифтовых на кровле, разводка электрических кабелей по квартирам, работы по прокладке трубопроводов в техническом подполье, монтаж стояков отопления в квартирах, армирование ПСб.

Напомним, что шесть домов ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» планируются к сдаче в 2020 году: дом №25 (230 семей) – июнь, дом №26 (234 семьи) – июль, дом №3 (86 семей) – июль, дом №1 (194 семьи), №4 (98 семей) и №2 – декабрь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]