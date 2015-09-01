Летом будут сданы шесть домов ЖК «Снеговая Падь»

В 2019 году подрядные организации вышли на строительство шести домов в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д», в котором люди приобретали квартиры по программе «Жилье для российской семьи». В 2020 все шесть домов будут достроены, сообщили в Корпорации развития Приморского края, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

На сегодняшний день строительные работы ведутся на площадках домов №1, 2, 3, 4, 25 и 26. После сдачи домов в квартиры смогут заехать более 800 семей или 1 260 дольщиков. Как сообщила советник Губернатора Приморья Ольга Сун-жаю, которая курирует решение проблемы долгостроев в регионе, первые три дома жилого комплекса будут сданы летом 2020 года.

«Высокая степень готовности у домов №25, 26 и 3 – на объектах уже идет монтаж сантехники, окон, электрики, стояков отопления и межквартирной разводки отопления, где-то еще идет кладка кирпича и другие работы. Первый дом будет сдан уже в июне 2020 года, еще два в июле и августе. Продвигаются работы на домах №1, 2, 4, они будут также достроены в 2020 году, прикладываем к этому все усилия. Подрядчики ежедневно присылают нам отчет о проделанных работах, мы регулярно контролируем работу на площадке, информируем граждан о ведении работ», – сообщила генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

Напомним, что в 2019 году проблема жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д» перешла в ведение Корпорации развития Приморского края как остросоциальный вопрос, который необходимо решить в срочном порядке. Объекты незавершенного строительства были отданы в работу Фонду поддержки обманутых дольщиков, который собрал и привел в соответствие пакет документов, признал дома проблемными объектами и произвел ряд процедур, необходимых для завершения их строительства. В результате в 2019 году на площадки всех шести проблемных домов вышли подрядные организации и строительство началось.

Квартиры в этих домах были приобретены в рамках государственной программы “Жилье для российской семьи”, и при поддержке Администрации Приморского края мы добились получения финансирования на завершение строительства домов из регионального бюджета, а также часть необходимой суммы уже поступила из федерального бюджета. Это показатель того, что власти на любом уровне неравнодушны к этой проблеме людей. Сдача домов в ЖК “Снеговая Падь. Комплекс Д”, как и всех долгостроев в Приморье, является на сегодняшний день одной из приоритетных социальных задач. В крае должны быть обеспечены доступные и стабильные условия для проживания и покупки жилья, это фундаментальная причина для того, чтобы жить в Приморье и на Дальнем Востоке», – подчеркнула Ольга Сун-жаю.

Напомним, что в 2019 году в Приморье удалось достроить и сдать в эксплуатацию первые пять долгостроев, в результате чего более 500 семей были восстановлены в своих правах. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию более 10 домов. Первым в этом году будет достроен Жилой комплекс “Одиссей” – его сдача в эксплуатацию состоится уже в марте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]