Пятый за год долгострой сдали в Приморье

В свои квартиры в доме на улице Тихоокеанская-Гоголя в Артеме наконец смогут заселиться 54 семьи, которые ждали этого события несколько лет, - сообщили в администрации края.

Глава региона подчеркнул, что деятельность по достройке проблемных объектов в Приморье будет продолжена.

«Это уже четвертый дом в Артеме, сданный в этом году. Впереди еще много работы, и важно, чтобы люди, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, понимали: власть серьезно настроена на решение их проблем. Нам помогает Президент России Владимир Путин, который принял решение по поддержке дольщиков Приморского края – направил дополнительные финансовые ресурсы. Средства, которые мы предусмотрели в краевом бюджете на достройку домов, будут замещены федеральными. И наша работа будет продолжена в 2020-2021 годах, пока вопрос долгостроев в крае не закроем», – заявил Олег Кожемяко.

Жилой комплекс «Кедровый» на улице Тихоокеанская-Гоголя, расположенный практически в самом центре Артема, достроил Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Дом был признан проблемным, документы приведены в соответствие, после чего было одобрено финансирование из краевого бюджета. В результате конкурсной процедуры для завершения строительства дома был выбран подрядчик, который в течение двух месяцев выполнил строительно-монтажные работы.

Всего в 2019 году были сданы первые пять домов из общего списка долгостроев: в Артемовском городском округе, помимо дома на Тихоокеанской-Гоголя, дом в поселке Суражевка и два дома на улица Рудничная, во Владивостоке – жилой комплекс «Босфор» на проспекте Красного Знамени, 158А.

В 2020 году планируется сдать более 10 домов, шесть из которых входят в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д». Первым домом, который введут в эксплуатацию в 2020 году, станет ЖК «Одиссей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]