Еще два долгостроя готовятся к сдаче

К концу 2019 года в Приморском крае будут сданы еще два долгостроя, в которые заедут 168 семей. На площадках ЖК «Босфор» и дома по улице Тихоокеанская–Гоголя в Артеме завершаются строительные работы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Работы на Тихоокеанской–Гоголя планируется закончить в течение 10 дней. Объект достраивают за счет средств краевого бюджета с использованием механизма Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края.

«Ежедневно подрядчики присылают в профильный отдел информацию о проделанной работе на проблемном объекте. Уже закуплены и привезены балконные и оконные конструкции, начато витражное остекление, заасфальтирована придомовая территория. Осталось выполнить работы по устройству входной группы, монтаж малых архитектурных форм, пуско-наладку лифтов, врезку сетей и остекление лоджий. На объекте задействованы 40 человек. Также решается вопрос изготовления технического плана, который необходим для постановки на кадастровый учет и ввода дома в эксплуатацию», – сообщили в фонде.

Готовность дома на Красного Знамени, 158, во Владивостоке (ЖК «Босфор») составляет почти 100%. Для завершения его строительства краевые власти приняли решение о докапитализации Корпорации развития жилищного строительства – оперативной дирекции по решению проблемы всех долгостроев в Приморье, поскольку по данному объекту имеется механизм обеспечения возвратности вложенных бюджетных инвестиций.

«Жилой комплекс практически готов к сдаче. Завершаются работы по внешней отделке, сделаны витражи. В дом проведено тепло. Осталось выполнить работы по благоустройству, сделать парковку. Планируется завершить их до 18 декабря», – сообщила гендиректор оперативной дирекции АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю, добавив, что 7 декабря состоится совещание с дольщиками по вопросам строительства дома.

Напомним, в настоящее время в Приморском крае ведется работа по завершению строительства 15 проблемных объектов – решения по этим домам были найдены рабочей группой во главе с корпорацией в течение 2019 года. Решение вопросов по каждому объекту незавершенного строительства находится на контроле губернатора края Олега Кожемяко. Глава региона регулярно проводит встречи с людьми, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]