Приморский край – в числе регионов-лидеров по решению проблемы обманутых дольщиков
По состоянию на июнь 2021 года из 85 регионов Российской Федерации только 29 показали положительные результаты работы по решению прав обманутых дольщиков. Приморский края попал в «зеленую зону» всероссийского рейтинга, заняв 19 место, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По данным ресурса «Светофор», всего в Приморском крае 122 объекта находятся в стадии строительства по 214-ФЗ, 109 новостроек – в стадии строительства в соответствии с ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства). «Проблемными» являются 13 объектов – это 11% от общего количества строящихся жилых объектов, проблему которых предстоит решить до 2023 года.
По информации Корпорации развития Приморского края, в период с 2019 по 2021 год в Приморье достроены и сданы в эксплуатацию 15 долгостроев, в результате чего введены в эксплуатацию 168 тысяч квадратных метров жилья и восстановлены в правах более 2500 человек, произведена выплата компенсаций 160 дольщикам в размере 340 миллионов рублей.
Для решения проблемы долгостроев в Приморье оперативно разработаны пять механизмов, которые позволяют привлечь финансирование для завершения строительства домов и выплаты компенсаций, организовать работу команды и ввести дома в эксплуатацию.
«В приоритете Правительства – создание благоприятной обстановки для жизни людей в Приморском крае, потому такая задача, как решение проблем обманутых дольщиков, является первоочередной. Была проведена огромная законотворческая работа: на региональном уровне разработан краевой закон №465-кз “О содействии развитию жилищного строительства Приморского края”, на федеральном уровне действуют законы №214-фз и №218-фз, внесены изменения в краевой закон №90-кз, в закон №365-кз о единовременной выплате компенсаций. Также было принято решение о докапитализации Корпорации развития жилищного строительства Приморья», – обозначила Ольга Сун-жаю, генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» – регионального института, который курирует работу по решению проблем дольщиков.
По ее словам, на сегодняшний день завершается строительство домов в ЖК «Снеговая Падь» и десятилетнего долгостроя на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке, долгостроя на Куйбышева–Горького–Лазо в Артеме. В процессе строительства – федеральный объект ЖСК «Остров», на стадии оформления документов и утверждения финансирования – дома на улице Пихтовая, 35, улице Иртышская, 24, улице Крестьянская, 94, улице Славянская, 17. В 2021 году планируется сдать три долгостроя, а полностью искоренить понятие «обманутый дольщик» в Приморье планируется до конца 2023 года.
Напомним, решение вопросов по введению в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства – одно из мероприятий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Цель этого нацпроекта в Приморском крае – построить более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.