Ряд долгостроев Приморья сдадут до конца 2019 года
Долгострои Артемовского городского округа официально признаны проблемными на очередном заседании Совета Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Данное решение позволяет привлечь бюджетное финансирование на завершение строительства в 2019 году.
Как сообщили в фонде, выбран подрядчик для проблемных домов в поселке Суражевка.
«Между застройщиком и Фондом поддержки обманутых дольщиков Приморского края подписано соглашение о финансировании проблемного объекта, а также соглашение о финансировании окончания его строительства. Уже заключен трехсторонний договор подряда между ФППК, застройщиком и подрядной организацией ООО «Примстрой», - рассказал куратор объекта Андрей Боков.
Справочно:
Вопрос долгостроя в первую очередь выносится на заседание Совета фонда, где объект должны официально признать проблемным, исходя из результатов экспертизы и других параметров. Затем на конкурсной основе проводится отбор подрядчика, после чего выделяются средства на финансирование строительства объекта. Все объекты, которые проходят через фонд, гарантированно будут достроены в максимально короткие сроки. После завершения работ, в период до двух месяцев, происходит постановка объекта на кадастровый учет, и ключи передаются законным владельцам ранее купленного жилья.
По словам Андрея Бокова, активно ведутся работы на объектах по улице Рудничная в Артеме. Уже заключены договоры на целевые займы у Корпорации развития Приморского края, а именно договор на техническое присоединение, по которому ведутся работы по прокладке инженерных сетей, а также договор на работы по внутренней отделке, благоустройству, прокладке внутренних электросетей, тепловых сетей и устройству наружных сетей канализации. На данный момент работы по внутренней отделке уже частично приняты.
Также до 1 сентября должно состояться заседание Совета Фонда поддержки обманутых дольщиков по признанию проблемным долгостроя по адресу: улица Лазо 15/1. Объекты по улицам Хасанская и Куйбышева находятся на стадии экспертизы, после чего вопрос по ним будет вынесен на заседание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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