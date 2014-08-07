Проблемный долгострой во Владивостоке сдадут в следующем году

Первый проблемный объект Снеговой Пади должны сдать в начале 2020 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию края.

Подрядные организации, которые завершат строительство двух проблемных домов жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д» – №25 и №26 – будут определены в сентябре по результатам конкурсных процедур. На заседании Совета Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края (НО «ФППК») оба объекта официально получили статус проблемных.

Как сообщила председатель Совета фонда Ольга Сун-жаю, на данный момент уже запущена конкурсная процедура по выбору нового подрядчика.

«Закупочные процедуры были объявлены 15 и 16 августа. Конкурс проводится в соответствие федеральным законом №223-ФЗ. Строительные работы по плану должны начаться в сентябре. Первым будет сдан дом №25 – завершение строительно-монтажных работ запланировано на весну следующего года», – рассказал куратор объекта Артур Тельянц.

Также усилиями АО «Корпорация развития Приморского края», которая является оперативной дирекцией НО «ФППК», возобновлены работы по дому №3 жилого комплекса «Снеговая Падь» – на данный момент уже ведется строительство седьмого этажа. В фонде отметили, что данные работы не подлежат конкурсной процедуре, так как проводятся на основании пожертвования. Таким же образом, при поддержке КРПК, Фонд поддержки обманутых дольщиков планирует начать работы по домам №25 и №26.

«Включение всевозможных механизмов достройки проблемных объектов является задачей корпорации и фонда. Мы не хотим тратить время и терять строительный сезон, поэтому проведение работ планируется на период закупочных процедур. Данные работы уже вычтены из объема закупки», – рассказала Ольга Сун-жаю.

По решению губернатора Олега Кожемяко вопрос долгостроя ЖК «Снеговая Падь» и пострадавших дольщиков был передан Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края.

«Согласно правилам работы фонда, вопрос долгостроя в первую очередь выносится на заседание совета, где объект должны официально признать проблемным, исходя из результатов экспертизы и других параметров. Затем на конкурсной основе проводится отбор подрядчика, после чего выделяются средства на финансирование строительства объекта. Отметим, чтобы была возможность выделить бюджетные средства на завершение строительства долгостроев, должно быть официально задокументированное основание по существующей проблеме. Все объекты, которые проходят через фонд, гарантировано будут достроены в максимально короткие сроки. После получения акта о вводе в эксплуатацию, в период до двух месяцев, ключи от квартир передаются законным владельцам», – обозначила председатель Ольга Сун-жаю.

Напомним, что Фонд поддержки обманутых дольщиков, созданный по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко, зарегистрирован в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации – в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края. При разработке механизма решения проблемы в Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию более 100 долгостроев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]