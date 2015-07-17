В Снеговой Пади ввели в эксплуатацию долгострой

Седьмой по счету долгострой сдан в Приморье – дом №25 в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д» во Владивостоке. В нем будут проживать 230 семей, сообщают «Вести:Приморье». В официальной церемонии сдачи объекта, которая запланирована на 10 июля, примет участие губернатор края Олег Кожемяко.

Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, дом полностью достроен согласно проекту и договору долевого участия, который ранее приморские семьи заключили с застройщиком жилого комплекса КППК «Приморкрайстрой». Также благоустроена придомовая территория, посажены более 150 деревьев и кустов, установлены малые архитектурные формы, детская площадка, организована парковочная зона.

«В этом году мы достроили и ввели в эксплуатацию уже второй дом. Вечером 7 июля официально подписан акт ввода в эксплуатацию дома №25 в жилом комплексе “Снеговая Падь. Комплекс Д”. В нем будут проживать 230 приморских семей, 120 из которых купили квартиры по условиям государственной программы “Жилье для российской семьи”», – сообщила генеральный директор корпорации и советник губернатора Приморья по вопросам долевого строительства Ольга Сун-жаю.

По ее словам, завершение строительства жилых домов и восстановление прав обманутым дольщиков является на сегодняшний день одной из приоритетных социальных задач, которую нужно решить, чтобы далее полноценно заниматься развитием жилищного строительства и делать жилье доступным для приморцев, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Для завершения строительства долгостроев в ЖК «Снеговая Падь» выбран механизм работы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края.

«Мы приступили к завершению строительства домов в Снеговой Пади в 2019 году. Работу выполнил подрядчик ООО “Профитекс”, который подал заявку на конкурс и выиграл его. Сейчас он считается одним из самых добросовестных в Приморье. На момент передачи компании объекта готовность дома составляла 68%. На завершение строительства потребовалось почти 150 миллионов рублей, выделенных по субсидии из краевого бюджета. На работы потребовалось чуть больше восьми месяцев, небольшие задержки по благоустройству были вызваны июньскими проливными дождями», – пояснила Ольга Сун-жаю.

Передача ключей жильцам производится после подписания акта приема-передачи всех квартир от застройщика жильцам после постановки дома на кадастровый учет. Ориентировочно эта процедура занимает месяц после подписания акта ввода в эксплуатацию.

Напомним, Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу искоренить понятие «обманутый дольщик» в Приморье. Разработка соответствующего механизма была поручена региональному институту развития – АО «Корпорация развития Приморского края». С апреля 2019 года удалось достроить и сдать в эксплуатацию уже семь долгостроев. С начала 2020 года в работе – более 20 проблемных объектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]