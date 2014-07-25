Обманутые дольщики Артема наконец-то счастливы

132 семьи, которые приобрели жилье по договорам долевого участия в Артемовском городском округе, получат ключи от своих квартир. Первые сертификаты жильцам вручил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, — передают «Вести: Приморье» по информации АПК.

Акт по дому в Суражевке был подписан 22 ноября. А 25 ноября официально ввели эксплуатацию еще два артемовских долгостроя – дома на 2-ой Рудничной, 9 стр. 1 и 9 стр. 2.

Олег Кожемяко поздравил новоселов с этим долгожданным событием и вручил им первые символические сертификаты.

По его словам, сдвинуть с мертвой точки вопрос, который не решался годами, удалось благодаря сплоченной работе большой команды.

«Мы непрерывно работаем над этой проблемой с начала года. В апреле был создан Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края, который проделал большой объем организационной и юридической работы, проведена дефектовка объектов, рассчитаны сметы, выполнена экспертиза. Все документы приведены в соответствие с техническими и санитарными нормами. Мы получили финансирование из краевого бюджета», — сообщила гендиректор АО «КРПК» Ольга Сун-жаю.

На завершение дома в Суражевке была направлена субсидия в размере 6,9 миллиона рублей. 31 квартира, по которым были заключены договоры долевого участия, сданы в эксплуатацию. 93 приморца, наконец, станут обладателями квартир.

Два дома по улице Рудничная достраивали в формате двойного финансирования: субсидия из краевого бюджета составила 8,9 миллиона рублей, остальную сумму в размере 17,6 миллиона рублей направила Корпорация развития Приморского края. Итого на завершение строительства двух домов было израсходовано 26,6 миллиона рублей.

«Здесь не было простых решений, они требовали работы депутатов Законодательного Собрания, Корпорации развития Приморского края и лично Президента России. У нас есть задел на 2020-й и на последующие годы по использованию средств из федерального бюджета. Шаг за шагом будем решать вопросы обманутых дольщиков», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]