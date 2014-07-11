Дольщики ЖК «Одиссей» во Владивостоке въедут в свои квартиры весной 2020 года

ЖК «Одиссей» будет сдан в эксплуатацию в марте 2020 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. Готовность работ по достройке проблемного дома на 2-й Поселковой, 3В, во Владивостоке составляет 85%. В настоящее время ожидается поставка на объект материалов для монтажа навесного вентилируемого фасада. Пока основные работы ведутся внутри. Свои квартиры в этом доме ждут 170 семей.

Как сообщили в Фонде поддержки обманутых дольщиков Приморского края, было принято решение о замене фасада. Ближайшее место поставки найдено в Челябинске – подобные конструкции отсутствуют на Дальнем Востоке. Из-за длительности изготовления и доставки отдельных элементов конструкции фасада с западных регионов возникли небольшие задержки. Еще в течение трех дней будет завершено производство фасадных элементов, после чего их отправят во Владивосток. Если панели пойдут железной дорогой, то материалы прибудут через 28 дней, если с помощью автотранспорта, то на это потребуется 10 дней.

Сейчас на объекте работают 25 человек – выполняется внутренняя отделка помещений, идет наладка лифтов, продолжаются восстановительные работы на местах общего пользования. Во вторник 19 ноября начали монтаж потолочной системы «Армстронг».

Процент готовности монтажа трансформаторной подстанции составляет 95%. Заказана необходимая кабельная продукция. Электросети и внутриплощадочные сети будут готовы до 20 декабря.

Работы на 2-й Поселковой, 3В сейчас выполняет ООО «Строительное управление 117», договор с которым был подписан 15 октября 2019 года. Срок окончания строительно-монтажных работ – 31 января 2020 года. Срок ввода ЖК «Одиссей» в эксплуатацию – март 2020 года.

Кроме того, к концу года будут готовы пять домов почти для 500 приморских семей: в Артемовском городском округе – в поселке Суражевка, на улице Тихоокеанская-Гоголя, два дома на Рудничной, во Владивостоке – ЖК «Босфор».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]