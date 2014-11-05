Долгострой на Русской готовится к сдаче

Один из трех домов жилого комплекса «Варяг-Центр» во Владивостоке построен. Более 140 семей уже в декабре этого года въедут в свои новые квартиры, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Отметим, компания «РЕГИОН-П» строит во Владивостоке жилой комплекс «Варяг-Центр», состоящий из трех домов и многоярусной автостоянки по адресу: улица Русская, 57. Однако сроки получения разрешения на ввод переносились уже не менее пяти раз. Застройщик неоднократно привлекался к административной ответственности.

Инспекция регионального стройнадзора совместно с прокуратурой еженедельно контролировала ход выполнения работ на данном объекте, проводились рабочие совещания с представителями ресурсоснабжающих организаций, администрации города, строителями.

В ноябре на основании проведенной проверки установлено, что строительство первого дома ЖК «Варяг-Центр» завершено в полном объеме.

«17 ноября выдано заключение о соответствии построенного объекта. Застройщиком в администрацию Владивостока направлено заявление о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, уже в декабре 142 семьи въедут в свои квартиры», – сообщили в инспекции.

Отметим, завершение строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле Губернатора Приморья Олега Кожемяко и Правительства края. С 2019 года уже достроены и сданы в эксплуатацию девять многоквартирных домов, восстановлены в своих правах около 1300 дольщиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]