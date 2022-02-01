Правительство взяло на контроль затяжные стройки во Владивостоке

Инспекция регионального надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края взяла на контроль возведение многоквартирных домов на улицах Фастовской во Владивостоке. Специалисты ежемесячно выезжают на объекты, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации инспекции, в связи с переносом сроков завершения строительства на контроль взят жилой комплекс из трех 24-этажных зданий, с подземными автостоянками в районе улицы Фастовская, 33.

«За ходом строительства установлен ежемесячный выездной мониторинг. Сейчас на объекте выполняются монтаж и остекление фасадной системы, устройство кирпичной кладки, работают две единицы техники и около 60 человек», – отметили в ведомстве.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что строительство трех элитных высоток во Владивостоке повлекло судебные тяжбы. Заказчик ИСК «Аркада» пытался взыскать с ООО «КСМ-Строитель», занимающейся строительством, 1 млн. рублей неосновательного обогащения. Однако удалось получить от исполнителя лишь 50 тысяч рублей за просрочку выполнения работ.

Кроме того, как рассказали в правительстве региона, на контроле у инспекции – многоквартирный дом на Невельского, 1а. В данный момент на объекте ведется устройство фасада и инженерных сетей, задействовано 50 человек.

Добавим, совместная работа инспекции регионального надзора и контроля в области долевого строительства и прокуратуры позволила завершить строительство ЖК «Варяг-Центр» на улице Русская, дома на Нестерова, 1, во Владивостоке.

«Застройщиком дома на Нестерова выступал ООО “Владстройзаказчик”. В связи с отставанием от графика производства работ в третьем квартале прошлого года объект был поставлен на особый контроль, инициированы проверочные мероприятия, по результатам которых в отношении застройщика наложены административные взыскания с предписанием об устранении нарушений. В результате темпы работ ускорились и строительство дома на 180 квартир завершено в декабре 2021 года», – прокомментировал заместитель руководителя инспекции Владимир Флоря.

Напомним, завершение строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко и Правительства края. С 2019 по 2021 год в регионе достроены и сданы в эксплуатацию 16 долгостроев, в результате чего восстановлены в правах 2 664 семьи дольщиков. Кроме того, эта работа – часть мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», целью которого является строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]