В Приморье нашли средства на завершение строительства шести проблемных объектов

По результатам рассмотрения инициативных писем от Правительства Приморского края, направленных в ДОМ.РФ в августе 2019 года, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства инициировал банкротство застройщиков шести домов в Приморье. Это позволит завершить строительство проблемных объектов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

В 2019 году Корпорация развития Приморского края совместно с профильными ведомствами разработала пять способов работы для завершения строительства проблемных домов и восстановления прав дольщиков. Один из способов – это завершение строительства с использованием средств ДОМ.РФ.

Под данный механизм в Приморье попадают шесть домов, согласно условиям федеральных законов 241-ФЗ и 218-ФЗ:

– Крестьянская, 94 (Уссурийск);

– Куйбышева-Горького (Артем);

– Хасанская (Артем);

– Пихтовая, 35 (Владивосток);

– Славянская, 17 (Владивосток);

– Иртышская, 24 (Владивосток).

Как сообщила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю, 25 сентября 2019 года Администрация Приморского края учредила Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края, который и проводит всю работу для завершения строительства вышеперечисленных проблемных домов. Также, по ее словам, для координации работы федеральных и региональных властей по решению вопроса долгостроев в ДОМ.РФ назначен специальный уполномоченный представитель.

«Механизм работы фонда подразумевает финансирование за счет средств федерального и краевого бюджетов в соотношении 88% на 12%. Основанием для выделения средств на завершение строительства объекта считается признание компании-застройщика банкротом с учетом особенностей, предусмотренных 127-ФЗ. Правительство Приморского края после выявления проблемного объекта обращается с инициативным письмом в федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с просьбой начать процедуру банкротства в отношении застройщика. После того, как компания признается банкротом, при принятии решения о целесообразности достройки дома, права и обязанности застройщика передаются в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края, который сам становится застройщиком и самостоятельно достраивает объект», – обозначила Ольга Сун-жаю.

Заявление о банкротстве застройщика подается в Арбитражный суд Приморского края, где назначаются судебные заседания по рассмотрению обоснованности заявлений фонда. Так, заявления по шести домам были поданы в конце декабря 2019 – в январе 2020 года.

«Суд будет рассматривать заявление о признании должника банкротом не менее четырех месяцев. Первые результаты ожидаем получить уже весной», – сообщила Ольга Сун-жаю.

По закону, не позднее шести месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом фонд принимает решение о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства домов. В случае, если дом достраивать нецелесообразно, гражданам будет выплачена компенсация в размере рыночной стоимости квадратного метра неполученного жилья.

Также отметим, что специалисты рекомендовали на момент рассмотрения заявления и в период банкротного дела не расторгать договор долевого участия с застройщиком и не выходить из состава жилищного кооператива. Согласно условиям работы механизма федерального закона о банкротстве 127-ФЗ, в таком случае дольщик (пайщик) гарантированно получит либо жилье, либо компенсационную выплату.

Напомним, что следить за тем, как продвигается работа по завершению строительства домов, можно через официальную страничку в Instagram @fppk.info.

Справочно. Возмещения по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, осуществляется в размере стоимости указанного помещения, определяемой как произведение общей площади жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащего передаче гражданину, но не более 120 кв.м., и рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке на момент выплаты данного возмещения, но не менее уплаченной цены такого договора. Рыночная стоимость определяется в соответствии с отчетом оценщика. Расчет размера возмещения осуществляется по формуле в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 7.10.2017 N 1233.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]