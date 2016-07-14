Федеральные средства помогут достроить «проблемный» дом в Уссурийске

Строительство дома по адресу: Уссурийск, улица Крестьянская, 94 завершат с привлечением федеральных средств. Софинансирование составит 88%. Соответствующее решение приняли по итогам Наблюдательного Совета ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Застройщиком проблемного дома на Крестьянской значится компания ООО «АльянсГрупп инвестиции и строительство». Работы непосредственно на объекте начнутся сразу после завершения всех необходимых процедур, связанных с передачей прав и обязательств застройщика фонду субъекта.

Дом на Крестьянской, 94 в Уссурийске станет первым в Приморье, который достроят с участием федеральных средств под кураторством УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края».

«На заседании Наблюдательного совета Фонда мы приняли важное решение по восстановлению прав более 7 тысяч обманутых дольщиков в 26 субъектах Российской Федерации. Строительство 55 домов будет завершено – свои квартиры получат более 5 тысяч граждан. 2 тысячам дольщиков, которые приобрели квартиры в 49 домах, будут выплачены компенсации. Подводя итоги решения вопроса обманутых граждан-участников строительства, отмечу, что всего Наблюдательным советом Фонда было принято решение по 665 проблемным объектам, что позволит решить проблему восстановления прав более 55 тысяч дольщиков по всей стране», – заявил Марат Хуснуллин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]