В Приморье ждут решения от Москвы относительно долгостроя на Пихтовой во Владивостоке

Произведена оценка проектной стоимости дома по улице Пихтовая, 35, во Владивостоке. Полный пакет документов для принятия решения о финансировании мероприятий по решению проблемы долгостроя направлен в ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» в Москве. Решение должно быть принято в декабре этого года, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Конкурсный управляющий потребительского кооператива ЖСК №88 направил 17 ноября пакет документов, в который вошли реестр требований участников долевого строительства (РТУС), квартирография, отчет об оценке стоимости земельного участка и неотделимых улучшений на нем.

«Финансирование мероприятий будет производиться в пропорции 88% на 12% из федерального и краевого бюджетов соответственно. Бюджетная субсидия для дома по улице Пихтовая, 35, уже одобрена Правительством Приморского края», – сообщил директор УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края» Александр Подольский.

Напомним, что решением Арбитражного суда Приморского края от 5 июня 2020 года потребительский кооператив ЖСК №88 признан банкротом. Строительство дома началось в 1995 году – объект является старейшим долгостроем Приморского края и, соответственно, одним из самых сложных для организации работы по завершению строительства.

«Часть документов бы утеряна, в частности проектная документация, в связи с чем дом достраивался, можно сказать, хозяйственным способом: были достроены дополнительные этажи, дом строился из подручных и некачественных материалов, часть дома строилась из б/у панелей. Также очень много документов в отношении пайщиков были утрачены или носят сомнительный характер: в договорах не были указаны стоимость квартир, не указаны квартиры, которые были приобретены, отсутствовали подтверждения об оплате пая. В договоре могло быть просто указано, что пай оплачен в полном размере. В связи с этим необходимо восстанавливать права части пайщиков на требования денежных средств в судебном порядке», – пояснили в УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края».

Как говорится в сообщении, сегодня объект представляет собой пять блок-секций, которые необходимо узаконить. В них будет установлена система пожарной безопасности, обеспечено постоянное подключение к сетям, установлены тепловые узлы. Остальные три блок-секции представляют собой фундамент, кирпичную вставку и разрушенную панельную вставку. По предварительным расчетам, фундамент не будет достраиваться, так как выяснилось, что фундамент и земельный участок были проданы другой компании. Кирпичная вставка также будет узаконена. Скорее всего, будет принято решение о сносе панельных вставок, там может быть построена мансарда или будет найден другой способ выхода из ситуации.

«Варианта “не достроить” у нас нет. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы достроить объект в ближайшее время», – сообщили в Корпорации развития Приморского края, которая курирует работу по восстановлению прав обманутых дольщиков/пайщиков и завершение строительства проблемных объектов на территории Приморья.

Напомним, завершение строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле Губернатора Приморья Олега Кожемяко и Правительства края. С 2019 года уже достроены и сданы в эксплуатацию девять многоквартирных домов, восстановлены в своих правах около 1300 дольщиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]