Арест с долгостроя сняли в Уссурийске

Принято постановление о снятии ареста на имущество застройщика дома по улице Крестьянская, 94 в Уссурийске. Это позволит возобновить работу по достройке жилого дома, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщила заместитель генерального директора Корпорации развития Приморского края Оксана Немцева, продолжению мероприятий по решению проблемы долгостроя больше ничего не препятствует. В течение месяца завершится процедура регистрации перехода прав застройщика от компании АО «АльянсГрупп Инвестиции и Строительство» приморскому Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства, который будет финансировать завершение работ по данному объекту.

«Работа ведется с августа 2019 года – дом будет первым объектом в Приморье, завершение строительства которого будет на 88% профинансировано из федерального бюджета, на 12% – из краевого. Средства уже одобрены и выделены. С принятием решения о снятии ареста возможно в ближайшее время завершить процедуру государственной регистрации и приступить к финансированию мероприятий по достройке дома», – сообщила Оксана Немцева.

По ее словам, после проведения государственной регистрации права собственности Фондом Приморья будет объявлен конкурс на проведение технического обследования и корректировку проектной документации, проведена государственная экспертиза сметной стоимости работ, объявлен конкурс на строительно-монтажные работы.

Напомним, в доме по ул. Крестьянская, 94 должно проживать 109 дольщиков. Объект должны были ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]