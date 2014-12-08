У владельцев квартир в долгострое Уссурийска появился шанс получить жилье





Застройщик дома на улице Крестьянская, 94, в Уссурийске признан банкротом по решению Арбитражного суда Приморского края, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ППК.

Это первый из шести домов, заявленных на федеральное софинансирование для завершения строительства.

По результатам рассмотрения инициативных писем от Правительства Приморского края, направленных в ДОМ.РФ в августе 2019 года, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства инициировал банкротство застройщиков шести домов в Приморье.

Как сообщила советник Губернатора по решению вопроса долгостроев в Приморье, генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю, основанием для софинансирования из федерального бюджета в пропорции 88% на 12% и завершения строительства объекта считается признание компании-застройщика банкротом.

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» направила заявление в суд о признании банкротом компании АО «АлянсГрупп Инвестиции и Строительство» еще 13 декабря 2019 года.

«Застройщик дома на улице Крестьянская, 94, в Уссурийске официально признан банкротом 6 февраля 2020 года. С момента обращения рассмотрение дела заняло два месяца. Может занимать и дольше, по закону до полугода, но наши сотрудники в рамках соблюдения легитимности держат вопрос на контроле и стараются ускорить процесс, если дело касается обманутых дольщиков», – подчеркнула Ольг Сун-жаю.

По ее словам, согласно 214-ФЗ, в связи с признанием компании банкротом в отношении застройщика введено конкурсное производство, а это шаг, который необходим для составления списка кредиторов для восстановления прав граждан.

В течение 10 дней со дня признания застройщика банкротом конкурсный управляющий публикует на федеральном ресурсе bankrot.fedresurs.ru сведения о признании компании банкротом и уведомление о возможности предъявления требований со стороны граждан, у которых есть квартиры, машиноместа и нежилые помещения на основании договора с этим застройщиком. Управляющий уведомляет всех известных ему кредиторов.

Граждане должны направить заявление на включение в реестр кредиторов-участников строительства в течение двух месяцев со дня получения уведомлений.

«Очень важно соблюдать сроки. Если гражданин не получил уведомления, то срок подачи заявления и включения в реестр (два месяца) начинается через 1 месяц после размещения информации на федеральном ресурсе», – подчеркнули специалисты отдела по вопросам долевого строительства Корпорации развития Приморского края.

К заявлению нужно приложить договор с застройщиком, на основании которого гражданин является кредитором, и документы, подтверждающие факт частичной или полной оплаты своих помещений. Управляющий рассматривает эти документы и включает кредиторов в реестр.

Отметим, что если у управляющего есть основание отказать, то он отказывает, и гражданин должен обратиться самостоятельно с требованием о включении в реестр кредиторов-участников долевого строительства в Арбитражный суд Приморского края. И факт наличия основания по включению в реестр будет устанавливаться в судебном порядке.

В срок не позднее шести месяцев со дня принятия Арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края принимает решение о финансировании достройки дома или о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов и выплате денег гражданам.

Напомним, что в 2019 году в Приморье удалось достроить и сдать в эксплуатацию первые пять долгостроев, в результате чего более 500 семей были восстановлены в своих правах. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию более 10 домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]