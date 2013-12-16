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Вчера, 22:35
 

Торговая компания из Владивостока хочет обанкротить угольный порт в Посьете

Торговая компания из Владивостока хочет обанкротить угольный порт в Посьете

Фото: sdelanounas.ru


По данным  «Интерфакс», ООО «Акцент» (Владивосток) планирует обратиться в суд с заявлением о признании банкротом АО «Торговый порт Посьет», - передают «Вести: Приморье».

АО «Торговый порт Посьет»  входит в транспортный дивизион группы «Мечел».

«ООО "Акцент" сообщает о намерении обратиться с заявлением о признании акционерного общества "Торговый порт Посьет" банкротом в связи с имеющейся задолженностью, взысканной по решению Арбитражного суда Приморского края», — говорится в сообщении, размещенном на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве..

В какой именно суд будет подан иск, не уточняется.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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