Обратить внимание граждан на правильное начисление пенсий рекомендовали в ПФР

Гражданам стоит следить за данными о страховых взносах, стаже и заработке, чтобы быть уверенными в правильном начислении пенсии, заявили в ПФР, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет РИА «Новости».

«Для того чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении ПФР», — сказали в Пенсионном фонде.

Граждане могут в любое время заказать выписку о состоянии счета через Госуслуги или личный кабинет на сайте ПФР. Кроме этого, за ней можно обратиться в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

Если человек нашел в лицевом счете ошибку, нужно подать заявление на Госуслугах об исправлении данных и подтверждающие документы. В ПФР их рассмотрят и в случае необходимости проведет дополнительную проверку сведений. Изменения в индивидуальный лицевой счет внесут по итогам проверки.

«ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет», — отметили в фонде.

Кроме этого, в нем обратили внимание на то, что с 2021 года будут активно сообщать гражданам старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, полученного стажа, предварительном размере страховой пенсии через Госуслуги. Отправлять в личный кабинет такую информацию планируется один раз в три года. Как объяснили в фонде, это поможет людям оценить их пенсионные права и при необходимости приобрести дополнительные права.

Напомним, в Приморье с 1 января 2020 страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составил 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий осуществляется с 1 апреля на 7%. С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]