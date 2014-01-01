Увеличились МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров в Приморье

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Приморском крае составляет 12 130 рублей, - сообщили в прокуратуре.

Так, прожиточный минимум трудоспособного населения повысится на 7,5% и составит 12 тысяч 126 рублей.

В Приморье к федеральному МРОТ добавляется районный коэффициент 1,2 и дальневосточный — 1,3. В итоге минимальный размер оплаты труда на 2020 год в крае составит 18 195 рублей.

Кроме того, с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля на 7%.



С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

С 1 января увеличены стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр пенсионного возраста. Выплаты выросли с 24 и 18 тысяч рублей до 39 и 30 тысяч рублей соответственно.

Не вырастет в 2020 размер пособия по безработице. Как и годом ранее, он составят от 1,5 до 8 тысяч рублей, а для предпенсионеров — до 11 280 рублей. Кроме того, было принято продлить решение о "заморозке" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Он останется на уровне 2019 года и составит 73,68%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]