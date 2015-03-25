На деньги пенсионеров наложат запрет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите пенсионных накоплений граждан, запрещающий привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет finanz.ru.

Сейчас, согласно законодательству, человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями, - Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд - один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

Закон вводит прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и НПФ от имени негосударственного пенсионного фонда.

Ранее «Вести:Приморье» сообщили, в Приморье увеличились МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Приморском крае составляет 12 130 рублей. В Приморье к федеральному МРОТ добавляется районный коэффициент 1,2 и дальневосточный — 1,3. В итоге минимальный размер оплаты труда на 2020 год в крае составил 18 195 рублей. С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составил 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий осуществляется с 1 апреля на 7%. С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]