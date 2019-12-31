Предпенсионерам предложили повысить пособие

Пособие по безработице для предпенсионеров предложили повысить, сообщают «Вести:Приморье».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабмину увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста, которых уволили. Об это пишет ТАСС.

«Изучить вопрос об увеличении максимального размера пособия по безработице для всех уволенных лиц предпенсионного возраста, а также предоставления дополнительных гарантий защиты трудовых прав, гарантий социального обеспечения, независимо от даты постановки на учёт в качестве безработного», — говорится в докладе «Соблюдение и защита трудовых прав граждан в РФ» в разделе рекомендаций кабмину, отмечает «Парламентская газета».

«Кроме этого, Москалькова рекомендовала рассмотреть возможное увеличение прожиточного минимума пенсионера. Представляется возможным рекомендовать рассмотреть вариант коррекции прожиточного минимума пенсионера в сторону увеличения от минимума взрослого трудоспособного гражданина», — поясняется в докладе.

Ранее «Вести:Приморье» сообщили, в Приморье увеличились МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Приморском крае составляет 12 130 рублей. В Приморье к федеральному МРОТ добавляется районный коэффициент 1,2 и дальневосточный — 1,3. В итоге минимальный размер оплаты труда на 2020 год в крае составил 18 195 рублей.

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составил 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий осуществляется с 1 апреля на 7%.

С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]