Новый порядок оформления пенсий могут сохранить

В России могут навсегда продлить дистанционный порядок оформления пенсий, введенный во время пандемии. С такой инициативой выступило Минэкономразвития РФ, сообщают «Вести:Приморье»

В министерстве предложили изначально распространить удаленный формат работы ПФР на весь 2021 год. И если эксперимент будет успешным, сделать его бессрочным, уточняет ura.ru. Кроме этого, предлагается дать доступ к некоторым дистанционным сервисам и тем гражданам, которые живут за пределами РФ: им могут стать доступны назначение и выплата пенсий.

«По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в части закрепления такого порядка на постоянной основе», — заявил «Известиям» директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства Виталий Злобин.

Ранее «Вести:Приморье» сообщили, в Приморье увеличились МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Приморском крае составляет 12 130 рублей. В Приморье к федеральному МРОТ добавляется районный коэффициент 1,2 и дальневосточный — 1,3. В итоге минимальный размер оплаты труда на 2020 год в крае составил 18 195 рублей. С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составил 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий осуществляется с 1 апреля на 7%. С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]