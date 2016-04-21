В 2021 году ожидается заметное снижение зарплат граждан

В 2021 году зарплаты в России могут снизиться на 10,9 процента по сравнению с 2019-м, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок, сообщают «Вести:Приморье».

Отмечается, что предприниматели вынуждены снижать зарплаты из-за экономической ситуации. Они ожидают падения выручки, операционной прибыли и спроса, поясняет РИА Новости.

Как рассказала директор Вольного экономического общества Маргарита Ратникова, из-за кризиса бизнесу приходится придерживаться экономной модели. Издержки сокращают в том числе при помощи уменьшения зарплат работников.

"Не исключено, что прогноз снижения реальных заработных плат на 10 процентов может сбыться", — отметила она.

Тем не менее Ратникова призвала не опасаться серьезных социально-экономических изменений. Она напомнила, что треть россиян снижение зарплат не затронет, так как они получают выплаты из бюджета. А чтобы экономические последствия были серьезными, снижение зарплаты должно фиксироваться на протяжении нескольких месяцев.

Однако, по словам директора центра социально экономических исследований ЦСР Лоры Накоряковой, зарплата может снизиться у более чем 20 миллионов работников из сфер пищевой, легкой и тяжелой промышленности, а также транспортировки и хранения.

Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, что порядка 32 процентов российских компаний намерены в следующем году повысить зарплаты, а 35 процентов планируют расширять штат. При этом 25 процентов респондентов уточнили, что сосредоточатся на одном направлении бизнеса, а 35 процентов намерены открывать новые направления.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье увеличились МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Приморском крае составляет 12 130 рублей. В Приморье к федеральному МРОТ добавляется районный коэффициент 1,2 и дальневосточный — 1,3. В итоге минимальный размер оплаты труда на 2020 год в крае составил 18 195 рублей.

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составил 16,5 тысячи рублей.

Индексация социальных пенсий осуществляется с 1 апреля на 7%.

С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону.

Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]