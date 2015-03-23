Россиянам собираются повысить зарплату

В наступившем году большинство российских работодателей намерены повысить заработную плату своим сотрудникам, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vesti.ru.

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.

Отмечается, что некоторые из них пересмотрят зарплаты уже в январе, а другие — в течение полугодия.

Рост ее может составить от 7 процентов у тех, кто работает на зарубежные компании, и на 10 у сотрудников российских компаний.

Возможное увеличение зарплаты в 2020 году на 7-9 процентов также прогнозируют специалисты сервиса Работа.Ру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]