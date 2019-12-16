Российские компании планируют повысить зарплаты сотрудникам на 10% в 2020 году, сообщает «Вести: Приморье».

Большая часть как российских, так и представленных в стране иностранных компаний планируют пересмотреть зарплаты в 2020 году. «Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом», — говорится в исследовании сервиса HeadHunter. Иностранные организации, работающие в России, планируют повысить зарплаты на 7%.

Часть российских работодателей (20%) готовы пересмотреть зарплаты уже в январе. Среди организаций с зарубежным капиталом повысить оклады в первый месяц 2020 года готовы только 16%. Остальные участники исследования заявили, что планируют повысить зарплаты в первом полугодии, уточняет ura.news.

Напомним, в конце декабря лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил раздать россиянам триллион рублей, который чиновники не успели освоить в 2019 году. По словам политика, эту сумму можно выплатить людям как 13-ю зарплату, стипендию или пенсию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]