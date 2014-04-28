Как добиться от начальства повышения заработной платы - советы эксперта

Эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова назвала россиянам способы добиться от своего начальства повышения заработной платы.

Специалист указала на то, что следует реально оценивать свою ценность как работника, исходя не из эмоций, а из объективных оценок, аргументировав свои доводы. Это могут быть повышение квалификации, приобретение новых знаний, увеличение количества должностных обязанностей, совмещение с работой коллег. Также можно апеллировать к рынку вакансий, дав понять, что на рынке труда можно найти новое место работы с большим окладом. «Еще есть вариант, если работник параллельно ищет работу и у него есть контроффер. Можно озвучить это и получить более привлекательные условия», — добавила Осетрова.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что обсуждение повышения зарплаты следует начинать не с конфликта, а с аргументированного разговора. Нужно заранее уметь объяснить, почему вы стоите этого, указать свою ценность как профессионала, перечислить свои компетенции, навыки и пользу для организации.

Ранее опрос портала Superjob показал, что более трети россиян, 37 процентов, предпочли бы получать зарплату в иностранной валюте или в рублях, но в привязке к доллару или евро, причем мужчин среди них больше. Хотят продолжать получать зарплату в рублях 39 процентов опрошенных, - сообщает Lenta.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]